أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 19-5-2022 فى السوق المحلية عند 31 و32 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 42 و46 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 45 جنيهًا للمستهلك .

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 34 و36 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 33 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 7.25 و7.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 5.75 و6 جنيهات، وانخفضت الأمهات البيضاء 3 جنيهات إلى 27 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وبلغت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 32 جنيهًا، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق، وسجلت أسعار الساسو 42 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 8 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 33 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وانخفضت الدواجن الساسو إلى 39 جنيهًا للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.