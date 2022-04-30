تراوحت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 30-4-2022 بين 40 و41 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 45 و46 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 48 و50 جنيهًا للمستهلك، وسجلت الدواجن الساسو 47 جنيهًا .

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 41 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 8 و8.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 5 و5.25 جنيه، وبلغت الأمهات البيضاء 31 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وسجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 41 جنيهًا، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وصعدت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 44 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 7 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 41 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

واستقرت الدواجن الساسو عند 45 جنيهًا للكيلو، والأمهات البيضاء عند 31 جنيهًا فى المزرعة.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.