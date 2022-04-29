زادت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 29-4-2022 بنحو جنيهين لتتراوح بين 40 و41 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وصعدت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 45 و46 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 48 و50 جنيهًا للمستهلك، وسجلت الدواجن الساسو 47 جنيهًا .

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 41 جنيهًا للدواجن البيضاء، وصعد الكتكوت الأبيض إلى 8 و8.25 جنيه، كما صعد الكتكوت الساسو إلى 5 و5.25 جنيه، وبلغت الأمهات البيضاء 31 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وزادت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 41 جنيهًا، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وارتفعت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 42 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 6 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

كما ارتفعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 41 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وصعدت الدواجن الساسو إلى 45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 31 جنيهًا فى المزرعة.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.