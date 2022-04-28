أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 28-4-2022 عند 38 و39 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

واستقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن عند 42 و43 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 45 و46 جنيهًا للمستهلك، وسجلت الدواجن الساسو 44 جنيهًا .

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وصعدت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 40 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 7 و7.25 جنيه، وصعد الكتكوت الساسو إلى 4.50 و4.75 جنيه، وبلغت الأمهات البيضاء 31 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

كما ارتفعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 40 جنيهًا، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 41 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 6 جنيهات.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وزادت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 40 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وسجلت الدواجن الساسو 42 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 31 جنيهًا فى المزرعة.