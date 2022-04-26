حافظت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26-4-2022 على استقرارها بالسوق المحلية لتتراوح بين 38 و39 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

واستقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن عند 42 و43 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 45 و46 جنيهًا للمستهلك، وسجلت الدواجن الساسو 44 جنيهًا .

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وسجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 40 جنيهًا للدواجن البيضاء، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وصعد الكتكوت الأبيض 75 قرشًا ليسجل 6.75 و7 جنيهات، وتراوح الكتكوت الساسو بين 4 و4.25 جنيه، وبلغت الأمهات البيضاء 31 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 39 جنيهًا، وبلغت أسعار الساسو 40 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 6 جنيهات، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 40 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وارتفعت الدواجن الساسو إلى 43 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 31 جنيهًا فى المزرعة.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.