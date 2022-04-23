حافظت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 23-4-2022 على استقرارها بالسوق المحلية لتتراوح بين 38 و39 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 42 و43 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 40 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 45 و46 جنيهًا للمستهلك، وسجلت الدواجن الساسو 43 جنيهًا .

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 6 و6.25 جنيه، وبلغت الأمهات البيضاء 31 جنيهًا، وانخفض الكتكوت الساسو إلى 3.75 و4 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 38 جنيهًا، فيما صعدت أسعار الساسو إلى 38 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 7 جنيهات، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 40 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وبلغت الدواجن الساسو 39 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 31 جنيهًا فى المزرعة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.