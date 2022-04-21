ارتفعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 21-4-2022 بالسوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 38 و39 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 45 و46 جنيهًا للمستهلك، وسجلت الدواجن الساسو 43 جنيهًا .

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وصعدت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 42 و43 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وسجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 39 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وانخفض الكتكوت الأبيض إلى 6.25 و6.5 جنيه، وتراوح الكتكوت الساسو بين 4.25 و4.50 جنيه، وصعدت الأمهات البيضاء إلى 31 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 38 جنيهًا، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وسجلت أسعار الساسو 37 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 7 جنيهات، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 39 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وسجلت الدواجن الساسو 39 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 31 جنيهًا فى المزرعة.