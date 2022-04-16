أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 16-4-2022 بالسوق المحلية عند 37 و38 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 41 و43 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، وسجلت الدواجن الساسو 43 جنيهًا للمستهلك.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 39 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وسجل الكتكوت الأبيض 6.25 و6.5 جنيهات، واستقر الكتكوت الساسو عند 3.5 و3.75 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

فيما ارتفعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 39 جنيهًا، وسجلت أسعار الساسو 36 جنيهًا للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 29 جنيهًا، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وبلغ الكتكوت الأبيض 7 جنيهات، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 39 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وبلغت الدواجن الساسو 37 جنيهًا للكيلو، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وسجلت أسعار الأمهات البيضاء فى بورصة الدواجن العمومية 29 جنيهًا فى المزرعة، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 45 و46 جنيهًا للمستهلك.