زادت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 9-4-2022 بالسوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 36 و37 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وارتفعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 41 و42 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

كما ارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 39 جنيهًا للدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%، وسجلت الدواجن الساسو 43 جنيهًا للمستهلك.

واستقر الكتكوت الساسو عند 3.5 و3.75 جنيه، وسجلت الأمهات البيضاء 29 جنيهًا، وتراوح الكتكوت الأبيض بين 6.50 و6.75 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 38 جنيهًا، فيما انخفضت الساسو إلى 35 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 7 جنيهات، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 45 و46 جنيهًا للمستهلك.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وزادت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 39 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وبلغت أسعار الأمهات البيضاء بورصة الدواجن العمومية 29 جنيهًا فى المزرعة، وارتفعت الدواجن الساسو إلى 37 جنيهًا للكيلو.