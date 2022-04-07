أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 7-4-2022 استقرارًا بالسوق المحلية عند 35 و36 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى من 45 إلى 46 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

واستقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن عند 40 و41 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

فيما صعدت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 37 جنيهًا للدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%، وسجلت الدواجن الساسو 43 جنيهًا للمستهلك.

وصعد الكتكوت الأبيض إلى 6.50 و6.75 جنيه، واستقر الكتكوت الساسو عند 3.5 و3.75 جنيه، وسجلت الأمهات البيضاء 29 جنيهًا

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 36 جنيهًا، وسجلت الساسو 35 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 7 جنيهات، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وزادت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 37 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وبلغت أسعار الأمهات البيضاء بورصة الدواجن العمومية 29 جنيهًا فى المزرعة، وسجلت الدواجن الساسو 36 جنيهًا للكيلو.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.