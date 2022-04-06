شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-4-2022 استقرارًا بالسوق المحلية لتتراوح بين 35 و36 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 40 و41 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%، وسجلت الدواجن الساسو 43 جنيهًا للمستهلك.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وهبطت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 36 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

كما هبط الكتكوت الأبيض إلى 6.25 و6.5 جنيه، فيما استقر الكتكوت الساسو عند 3.5 و3.75 جنيه، وسجلت الأمهات البيضاء 29 جنيهًا

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وبلغت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 35 جنيهًا، وسجلت الساسو 35 جنيهًا للكيلو، وهبط الكتكوت الأبيض إلى 7 جنيهات، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 36 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وبلغت أسعار الأمهات البيضاء بورصة الدواجن العمومية 29 جنيهًا فى المزرعة، وسجلت الدواجن الساسو 36 جنيهًا للكيلو.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 45 و46 جنيهًا للمستهلك.