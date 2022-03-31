شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 31-3-2022 استقرارًا بالسوق المحلية لتتراوح بين 34 و35 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، وسجلت الدواجن الساسو 43 جنيهًا للمستهلك، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 45 و46 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

واستقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن عند 39 و40 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وسجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 38 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوح الكتكوت الأبيض بين 7.75 و8 جنيهات، واستقر الكتكوت الساسو عند 3.5 و3.75 جنيه، وصعدت الأمهات البيضاء إلى 30 جنيهًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

فيما ارتفعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 39 جنيهًا، وسجلت أسعار الساسو 38 جنيهًا للكيلو، وهبط الكتكوت الأبيض إلى 8 جنيهات.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

واستقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 38 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وارتفعت أسعار الأمهات البيضاء فى بورصة الدواجن العمومية إلى 30 جنيهًا فى المزرعة، واستقرت الدواجن الساسو عند 39 جنيهًا للكيلو.