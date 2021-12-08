اقتصاد وأسواق

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 8-12-2021

كيلو الدواجن البلدى بين 41 و42 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:00 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 9:00 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 8-12-2021 فى السوق المحلية لتسجل 24 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف  دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

 وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق .

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أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 29 و30 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

واستقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض و36 جنيهًا للساسو، و20 جنيهًا للأمهات البيضاء فى المزرعة، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

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وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وبلغت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 24 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت 36 جنيهًا للدواجن الساسو و6 جنيهات للكتكوت الأبيض، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

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أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

كما استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 26 جنيهًا للدواجن البيضاء و36 جنيهًا للساسو، وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 20 جنيهًا، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 41 و42 جنيهًا للمستهلك، بحسب رئيس شعبة الثروة الدواجنة.

وتراوح الكتكوت الأبيض فى بورصة «منير السقا» بين 6.25 و6.50 جنيه، والكتكوت الساسو بين 3 و3.25 جنيه.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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