أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد،استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 28-11-2021 عند 24 جنيهًا للكيلو بالمزرعة فى السوق المحلية، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ اليوم فى بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 28 و29 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة وسجلت أسعار الدواجن البلدى 39 جنيهًا للمستهلك، بحسب رئيس شعبة الثروة الدواجنة، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 24 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض و33 جنيهًا للساسو، واستقرت الأمهات البيضاء عند 19 جنيهًا فى المزرعة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 24 جنيهًا للدواجن البيضاء و33 جنيهًا للدواجن الساسو و7 جنيهات للكتكوت، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وسجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 24 جنيهًا للدواجن البيضاء و33 جنيهًا للساسو، وتراوح الكتكوت الأبيض بين 7 و7.25 جنيه، كتكوت الساسو بين 3.5 و3.75 جنيه، واستقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 19 جنيهًا.