اقتصاد وأسواق

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 4-12-2021

سجلت 24 جنيهًا فى بورصة محمد عادل
أحمد اللاهوني 9:00 ص, السبت, 4 ديسمبر 21 9:00 ص, السبت, 4 ديسمبر 21

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أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم  السبت 4-12-2021 عند 24 جنيهًا للكيلو بالمزرعة فى السوق المحلية، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 27 و29 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف  دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

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ودار الكتكوت الأبيض فى بورصة «منير السقا» بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 3 و3.25 جنيه، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وبلغت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل»  24 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت 32 جنيهًا للدواجن الساسو و7.5 جنيه للكتكوت الأبيض، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%، وسجلت أسعار الدواجن البلدى 39 جنيهًا للمستهلك، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة.

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أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

واستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 25 جنيهًا للدواجن البيضاء و35 جنيهًا للساسو، وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 20 جنيهًا وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

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أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض و35 جنيهًا للساسو، و20 جنيهًا للأمهات البيضاء فى المزرعة، وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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