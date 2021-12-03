اقتصاد وأسواق

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-12-2021

تراوحت بين 27 و29 جنيهًا للكيلو
أحمد اللاهوني 9:00 ص, الجمعة, 3 ديسمبر 21 9:00 ص, الجمعة, 3 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، إن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن استقرت اليوم الجمعة 3-12-2021 عند 24 جنيهًا للكيلو بالمزرعة فى السوق المحلية.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 27 و29 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف  دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 27-11-2021

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

واستقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض و33 جنيهًا للساسو، و20 جنيهًا للأمهات البيضاء فى المزرعة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 2-12-2021 فى مصر

وتراوح الكتكوت الأبيض فى بورصة «منير السقا» بين 6.5 و6.75 جنيه، والكتكوت الساسو بين 3.5 و3.75 جنيه، وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وسجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 25 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت 32 جنيهًا للدواجن الساسو و7.5 جنيه للكتكوت الأبيض، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

اقرأ أيضا  وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يشهدان ملتقى توظيف يوفر 8207 فرص عمل

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق .

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 25 جنيهًا للدواجن البيضاء و33 جنيهًا للساسو، وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 20 جنيهًا وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، وسجلت أسعار الدواجن البلدى 39 جنيهًا للمستهلك، بحسب رئيس شعبة الثروة الدواجنة.

الدواجن
أسعار الفراخ
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 3-12-2021 في مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الجمعة, 3 ديسمبر 21

بورصة الدواجن اليوم 3-12-2021 في مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الجمعة, 3 ديسمبر 21

رئيس «الجمارك» يتفقد مركز الخدمات اللوجستية بشارع الطيران

السيد فؤاد 1:26 ص, الجمعة, 3 ديسمبر 21

«التموين» تخفض أسعار النخالة الخشنة 200 جنيه للطن عن الشهر الماضي (مستند)

السيد فؤاد 11:14 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية: أعباء الصناعات الصغيرة تتزايد يوميا

معتز محمود 10:12 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

«المالية» تُجري حركة ترقيات بـ«الجمارك» لمدة عام في مراكز قيادية (مستند)

السيد فؤاد 8:26 م, الخميس, 2 ديسمبر 21