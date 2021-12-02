استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 2-12-2021 عند 24 جنيهًا للكيلو بالمزرعة فى السوق المحلية، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض و34 جنيهًا للساسو، وارتفعت الأمهات البيضاء إلى 20 جنيهًا فى المزرعة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

واستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 25 جنيهًا للدواجن البيضاء و34 جنيهًا للساسو، وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 20 جنيهًا وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتراوح الكتكوت الأبيض فى بورصة «منير السقا» بين 6.75 و7 جنيهات، والكتكوت الساسو بين 3.5 و3.75 جنيه، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 25 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت 32 جنيهًا للدواجن الساسو و7.5 جنيه للكتكوت الأبيض.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق .

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 27 و29 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، وسجلت أسعار الدواجن البلدى 39 جنيهًا للمستهلك، بحسب رئيس شعبة الثروة الدواجنة.