اقتصاد وأسواق

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-12-2021

الكتكوت الساسو بين 3.5 و3.75 جنيه
أحمد اللاهوني 8:17 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 8:17 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ارتفاع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-12-2021 بنحو جنيه لتسجل 24 جنيهًا للكيلو بالمزرعة فى السوق المحلية.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وارتفعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 27 و29 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 27-11-2021 وعيار 21 يخسر 18 جنيهاً خلال أسبوع

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض و34 جنيهًا للساسو، واستقرت الأمهات البيضاء عند 19 جنيهًا فى المزرعة، وسجلت أسعار الدواجن البلدى 39 جنيهًا للمستهلك، بحسب رئيس شعبة الثروة الدواجنة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.  

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 25 جنيهًا للدواجن البيضاء و34 جنيهًا للساسو،  واستقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 19 جنيهًا ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

اقرأ أيضا  وزير الزراعة يبحث تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن منظومة الأسمدة الأزوتية

وتراوح الكتكوت الأبيض فى بورصة «منير السقا» بين 7.25 و7.50 جنيه، والكتكوت الساسو بين 3.5 و3.75 جنيه.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف  دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وصعدت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 24 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت 32 جنيهًا للدواجن الساسو و7.5 جنيه للكتكوت الأبيض، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

اقرأ أيضا  المالية : اكتمال مشروعات تطوير المنظومة الضريبية خلال 6 أشهر

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن، كما تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق .

الدواجن
أسعار الفراخ
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

بورصة الدواجن اليوم 1-12-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

«الهيئة العامة للتحكيم»: تسويق 996 ألف قنطار من محصول القطن بالمزادات خلال 3 شهور

دعاء حسني 6:56 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

لماذا ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة %40 خلال 9 شهور؟

دعاء حسني 6:53 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

مستشار وزير الزراعة يوجه بضرورة المرونة في صرف الأسمدة لحاملي الكارت الذكي وبطاقة الحيازة

الصاوي أحمد 1:00 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

الدولار يتجاوز 13.8 ليرة.. العملة التركية إلى قاع جديد

المال - خاص 11:04 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

وزيرة الصناعة: نسعى لإحلال مركبة التوك توك بوسيلة نقل جماعى آمنة وحضارية

ياسمين فواز 10:57 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21