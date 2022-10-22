أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم السبت 22-10-2022

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 22-10-2022 بالسوق المحلية عند 33 و34 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 37 و38 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 53 و55 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 36 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 4.50 و4.75 جنيه، ودار الكتكوت الساسو حول 3 و3.25 جنيه، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 25 جنيهًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 36 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وهبطت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيه لتسجل 44 جنيهًا للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 25 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وسجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 36 جنيها، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 45 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 5 جنيهات.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.