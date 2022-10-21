أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 21-10-2022

صعدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 21-10-2022 بالسوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 33 و34 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 53 و55 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وزادت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 37 و38 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيه لتسجل 36 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوح الكتكوت الأبيض بين 4.50 و4.75 جنيه، ودار الكتكوت الساسو حول 3 و3.25 جنيه، وصعد كيلو الأمهات البيضاء بنحو جنيه ليسجل 25 جنيهًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وزادت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو جنيه لتسجل 36 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وانخفضت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيه لتسجل 45 جنيهًا للكيلو، وصعدت الأمهات البيضاء بنحو جنيه لتسجل 25 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وقفزت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيهين لتسجل 36 جنيها، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

واستقرت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 45 جنيهًا للكيلو، وارتفع الكتكوت الأبيض بنحو جنيه ليسجل 5 جنيهات.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.