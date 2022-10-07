أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 7-10-2022

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 7-10-2022 استقرارًا فى السوق المحلية لتتراوح بين 34 و35 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد. وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 39 و40 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر نحو 150 ألف طن شهريًّا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميًّا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق تصريحات عبد العزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وهبطت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيه لتسجل 35 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 52 و53 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

ودار الكتكوت الأبيض حول 5.25 و5.5 جنيه، وتراوح الكتكوت الساسو بين 4.50 و4.75 جنيه، وارتفع كيلو الأمهات البيضاء إلى 25 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 35 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن؛ بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وصعدت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيهين لتصل إلى 44 جنيهًا للكيلو، كما صعدت الأمهات البيضاء إلى 25 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيهين لتسجل 34 جنيهًا، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبد الحكيم محمود، فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وزادت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» جنيهين لتسجل 40 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 5 جنيهات.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المُحكمة على الأسواق.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.