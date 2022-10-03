أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 3-10-2022

حافظت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 3-10-2022 على استقرارها فى السوق المحلية لتتراوح بين 28 و29 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وبدأت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن من 32 إلى 34 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

واستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 31 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

ودار الكتكوت الأبيض حول 5.25 و5.5 جنيه، وهبط الكتكوت الساسو بنحو جنيه ليدور حول 5.25 و5.5 جنيه، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 24 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

كما استقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 31 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وهبطت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيه لتسجل 39 جنيهًا للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 24 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيه لتسجل 29 جنيها، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 51 و52 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 46 جنيهًا للمستهلك.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 40 جنيهًا للكيلو، وصعد الكتكوت الأبيض بنحو جنيه ليسجل 5 جنيهات.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.