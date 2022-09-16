أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-9-2022

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-9-2022 فى السوق المحلية عند 30 و32 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 36 و37 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

واستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 32 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 6.5 و6.75 جنيه، ودار الكتكوت الساسو حول 6 و6.25 جنيه، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 24 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

كما استقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 32 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وبلغت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 45 جنيهًا للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 24 جنيهًا فى المزرعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وسجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 32 جنيها، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 52 و53 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

وتراجعت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 45 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 7 جنيهات.