أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 1-9-2022

انخفضت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 1-9-2022 فى السوق المحلية بنحو جنيهين لتتراوح بين 28 و30 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وهبطت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 35 و36 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيه إلى 30 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 55 و57 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 56 جنيهًا للمستهلك.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتراوح الكتكوت الأبيض فى بورصة الدواجن «منير السقا» بين 5.25 و5.5 جنيه، ودار الكتكوت الساسو حول 5 و5.5 جنيه، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 21 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيهين لتسجل 28 جنيها، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 46 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 5 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وهبطت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 48 جنيهًا للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 21 جنيهًا فى المزرعة.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.