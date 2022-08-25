أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-8-2022

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-8-2022 استقرارًا فى السوق المحلية لتتراوح بين 28 و30 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

واستقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن عند 33 و35 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

كما استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 30 جنيها جنيهًا للدواجن البيضاء، وتستهلك مصر شهريًا 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 6.25 و6.50 جنيه، ودار الكتكوت الساسو حول 6 و6.25 جنيه، وانخفض كيلو الأمهات البيضاء بنحو جنيه ليسجل 21 جنيهًا.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وهبطت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيه لتسجل 28 جنيها، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 55 و57 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 56 جنيهًا للمستهلك.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 48 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 5.5 جنيه.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

فيما ارتفعت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيه لتسجل 49 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وهبطت الأمهات البيضاء إلى 21 جنيهًا فى المزرعة.