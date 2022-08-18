أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-8-2022

حافظت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-8-2022 على استقرارها فى السوق المحلية لتتراوح بين 25 و29 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 55 و57 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 56 جنيهًا للمستهلك.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 31 و33 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

فيما زادت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيهين لتسجل 31 جنيها جنيهًا للدواجن البيضاء، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وارتفع الكتكوت الأبيض بنحو جنيه ليتراوح بين 5 و5.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 4.75 و5 جنيهات، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 20 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 29 جنيها، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

واستقرت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 51 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 5 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وصعدت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 31 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وسجلت الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 53 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت الأمهات البيضاء 20 جنيهًا فى المزرعة.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.