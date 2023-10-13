أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 13-10-2023

دارت حول 67 و68 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبد الحكيم محمود، فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

واستقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن عند 71 و72 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتستهلك مصر نحو 150 ألف طن شهريًّا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتَجة محليًّا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 67 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 115 و120 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 115 جنيهًا للمستهلك.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 99 جنيهًا للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 68 جنيهًا فى المزرعة.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 67 جنيهًا، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

واستقرت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 93 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 24 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 67 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق تصريحات عبد العزيز السيد.

وهبط سعر الكتكوت الأبيض بنحو 3 جنيهات ليتراوح بين 23 و24 جنيهًا، وتراوح الكتكوت الساسو بين 19 و20 جنيهًا، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 62 جنيهًا.