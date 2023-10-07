أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم السبت 7-10-2023

تراجعت بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 69 و70 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 110 و115 جنيها، وسجلت الدواجن الساسو 110 جنيهات للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وانخفضت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو 3 جنيهات لتدور حول 74 و75 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو 3 جنيهات لتسجل 69 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وقفزت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو 5 جنيهات لتسجل 97 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 68 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو 3 جنيهات لتسجل 69 جنيهًا، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وصعدت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 92 جنيها للكيلو، وهبط الكتكوت الأبيض إلى 25 جنيها.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وهبطت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 69 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 29 و30 جنيها، والكتكوت الساسو بين 17 و18 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 68 جنيهًا.