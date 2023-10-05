أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 5-10-2023

استقرت عند 72 و73 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 77 و78 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتسعى الحكومة إلى فتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وهبطت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو جنيه لتسجل 72 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية عند 92 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 70 جنيهًا فى المزرعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيه لتسجل 72 جنيهًا، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 90 جنيها للكيلو، وصعد الكتكوت الأبيض إلى 30 جنيها.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 72 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 105 و110 جنيهات، وسجلت الدواجن الساسو 105 جنيهات للمستهلك.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 29 و30 جنيها، والكتكوت الساسو بين 17 و18 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 70 جنيهًا.