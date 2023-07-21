أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 21-7-2023

استقرت عند 53 و54 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، وتستهلك مصر شهريًّا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتَجة محليًّا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 58 و60 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبد الحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 110 و115 جنيهًا، وبلغت الدواجن الساسو 107 جنيهات للمستهلك.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 53 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية عند 99 جنيهًا للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 50 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وبلغت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 54 جنيهًا، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 100 جنيه للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 8 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

واستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 53 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 و9 جنيهات، والكتكوت الساسو بين 9 و10 جنيهات، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 50 جنيهًا.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميًّا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق تصريحات عبد العزيز السيد.