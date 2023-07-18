أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 18-7-2023

تراجعت بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 55 و56 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 110 و115 جنيهًا، وبلغت الدواجن الساسو 107 جنيهات للمستهلك.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وهبطت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 60 و62 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 55 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وبلغت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 99 جنيهًا للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 52 جنيهًا فى المزرعة

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وهوت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 56 جنيهًا، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميًّا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق تصريحات عبد العزيز السيد.

وانخفضت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 100 جنيه للكيلو، وهبط الكتكوت الأبيض إلى 9 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 55 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وهبط سعر الكتكوت الأبيض إلى 9 و10 جنيهات، والكتكوت الساسو بين 10 و11 جنيهًا، وهبط كيلو الأمهات البيضاء إلى 52 جنيهًا.