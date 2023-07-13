أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 13-7-2023

انخفضت بنحو جنيهين لتتراوح بين 63 و64 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبد الحكيم محمود، فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وهبطت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو جنيهين لتتراوح بين 69 و71 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتستهلك مصر شهريًّا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو جنيهين لتسجل 63 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 102 جنيه للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 58 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وهوت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 63 جنيهًا، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 110 و115 جنيهًا، وبلغت الدواجن الساسو 110 جنيهات للمستهلك.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 105 جنيهات للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 13 جنيهًا.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وهبطت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيهين لتسجل 63 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميًّا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق تصريحات عبد العزيز السيد.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 12 و13 جنيهًا، والكتكوت الساسو بين 10 و11 جنيهًا، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 58 جنيهًا.