أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 11-7-2023

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أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

لتتراوح بين 65 و66 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 71 و73 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو جنيه لتسجل 65 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 110 و115 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 110 جنيهات للمستهلك.

وقفزت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو 5 جنيهات لتسجل 105 جنيهات للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 58 جنيهًا فى المزرعة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وسجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 65 جنيهًا، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وارتفعت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 105 جنيهات للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 13 جنيها.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيه لتسجل 65 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 12 و13 جنيها، والكتكوت الساسو بين 10 و11 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 58 جنيهًا.