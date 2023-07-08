أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم السبت 8-7-2023

هبطت

بنحو جنيهين لتتراوح بين 66 و67 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وانخفضت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو جنيهين لتتراوح بين 71 و73 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وهوت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو جنيهين لتسجل 67 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وانخفضت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو 5 جنيهات لتسجل 95 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 57 جنيهًا فى المزرعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيهين لتسجل 67 جنيهًا، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 95 جنيها للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 11 جنيها.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وهبطت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 67 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 105 و110 جنيهات، وهبطت الدواجن الساسو إلى 105 جنيهات للمستهلك.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11 و12 جنيها، والكتكوت الساسو بين 9 و10 جنيهات، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 57 جنيهًا.