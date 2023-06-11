أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 11-6-2023

تراجعت

بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 67 و68 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وانخفضت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو 3 جنيهات لتدور حول 72 و73 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 88 و92 جنيها، وسجلت الدواجن الساسو 88 جنيها للمستهلك.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وهوت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو 3 جنيهات لتسجل 67 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وانخفضت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 77 جنيها للكيلو، فيما صعدت الأمهات البيضاء إلى 65 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وهوت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 67 جنيهًا، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وانخفضت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو 4 جنيهات لتسجل 76جنيها للكيلو، واستقر الكتكوت الأبيض عند 7 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو 3 جنيهات لتسجل 67 جنيهًا للدواجن البيضاء، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وصعد سعر الكتكوت الأبيض بنحو جنيهين ليتراوح بين 8.5 و9.5 جنيه، وتراوح الكتكوت الساسو بين 9 و10 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 65 جنيهًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.