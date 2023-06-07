أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-6-2023

زادت

بنحو 4 جنيهات لتتراوح بين 70 و71 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وارتفعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو 4 جنيهات لتتراوح بين 75 و76 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وقفزت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 70 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وارتفعت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 81 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 63 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وقفزت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 70 جنيهًا، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وصعدت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 80 جنيها للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 8 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وزادت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو 4 جنيهات لتسجل 70 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 88 و92 جنيها، وصعدت الدواجن الساسو إلى 88 جنيها للمستهلك.

وتراجع سعر الكتكوت الأبيض إلى 7 و8 جنيهات، وتراوح الكتكوت الساسو بين 10 و11 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 63 جنيهًا.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.