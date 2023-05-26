أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-5-2023

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أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

لتتراوح بين 62 و63 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 67 و69 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو جنيه لتسجل 62 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 78 و80 جنيها، وسجلت الدواجن الساسو 78 جنيها للمستهلك.

وهبطت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيهين لتسجل 68 جنيها للكيلو، فيما صعدت الأمهات البيضاء إلى 60 جنيهًا فى المزرعة.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيه لتسجل 61 جنيهًا، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وهبطت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 67 جنيها للكيلو، وتراجع الكتكوت الأبيض إلى 10 جنيهات.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيه لتسجل 62 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 12 و13 جنيها، وزاد الكتكوت الساسو إلى 10 و11 جنيها، وصعد كيلو الأمهات البيضاء إلى 60 جنيهًا.