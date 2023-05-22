أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 22-5-2023

قفزت

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 64 و65 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 78 و80 جنيها، وسجلت الدواجن الساسو 78 جنيها للمستهلك.

وزادت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو 3 جنيهات لتدور حول 70 و71 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وصعدت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو 3 جنيهات لتسجل 64 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 70 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 58 جنيهًا فى المزرعة.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وصعدت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 64 جنيهًا، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 70 جنيها للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 12 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو 3 جنيهات لتسجل 64 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11 و12 جنيها، ودار الكتكوت الساسو حول 9 و10 جنيهات، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 58 جنيهًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.