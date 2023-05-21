أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 21-5-2023

هبطت

بنحو جنيهين لتتراوح بين 61 و62 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وانخفضت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو جنيهين لتدور حول 67 و68 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 62 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 78 و80 جنيها، وسجلت الدواجن الساسو 78 جنيها للمستهلك.

وبلغت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 70 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 58 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 62 جنيهًا، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 70 جنيها للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 11 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وهوت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 62 جنيهًا للدواجن البيضاء، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11 و12 جنيها، ودار الكتكوت الساسو حول 9 و10 جنيهات، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 58 جنيهًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.