أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 5-5-2023

هبطت

بنحو جنيهين لتتراوح بين 63 و65 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وانخفضت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 68 و70 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 65 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، واستقرت أسعار الدواجن البلدى عند 90 و95 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 87 جنيها للمستهلك.

وتراجعت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 78 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 56 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وهوت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 63 جنيهًا، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 85 جنيها للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 11 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 65 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10 و11 جنيها، ودار الكتكوت الساسو حول 6 و7 جنيهات، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 56 جنيهًا.