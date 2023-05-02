أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2-5-2023

قفزت

بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 68 و69 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وارتفعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 73 و75 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وزادت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 68 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وصعدت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 82 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 56 جنيهًا فى المزرعة.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 68 جنيهًا، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 80 جنيها للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 12 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وقفزت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 68 جنيهًا للدواجن البيضاء، وارتفعت أسعار الدواجن البلدى إلى 90 و95 جنيها، وصعدت الدواجن الساسو إلى 90 جنيها للمستهلك.

واستقر سعر الكتكوت الأبيض عند 8 و9 جنيهات، ودار الكتكوت الساسو حول 6 و7 جنيهات، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 56 جنيهًا.