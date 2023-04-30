أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 30-4-2023

استقرت

عند 63 و63 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

واستقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن عند 67 و68 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 62 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وصعدت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 70 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 56 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 62 جنيهًا، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وزادت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 70 جنيها للكيلو، وصعد الكتكوت الأبيض إلى 12 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 62 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 75 و80 جنيها، وسجلت الدواجن الساسو 75 جنيها للمستهلك.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وقفز سعر الكتكوت الأبيض إلى 8 و9 جنيهات، ودار الكتكوت الساسو حول 6 و7 جنيهات، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 56 جنيهًا.