أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 26-4-2023

هبطت

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

بنحو جنيهين لتتراوح بين 63 و65 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد. وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبد الحكيم محمود، فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وانخفضت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو جنيهين لتتراوح بين 69 و70 جنيهًا للكيلو، باختلاف المنطقة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 75 و80 جنيهًا، وانخفضت الدواجن الساسو بنحو 6 جنيهات لتسجل 75 جنيهًا للمستهلك.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن؛ بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 64 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتَجة محليًّا.

وهوت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو 6 جنيهات لتسجل 67 جنيهًا للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 56 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 64 جنيهًا، وتستهلك مصر نحو 150 ألف طن شهريًّا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وانخفضت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 63 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 12 جنيهًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة تكثف حملاتها، بالتعاون مع مباحث التموين، للرقابة المحكَمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وهبطت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا»، بنحو جنيهين، لتسجل 64 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق تصريحات عبد العزيز السيد.

وانخفض سعر الكتكوت الأبيض إلى 7 و8 جنيهات، والكتكوت الساسو حول 6 و7 جنيهات، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 56 جنيهًا.

وتمثل أهم الأسواق المستقبِلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.