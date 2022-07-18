أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 18-7-2022

ارتفعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 18-7-2022 بنحو جنيه فى السوق المحلية لتتراوح بين 31 و33 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وصعدت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 36 و38 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وصعدت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 33 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوح الكتكوت الأبيض بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 4.25 و4.5 جنيه، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 27 جنيهًا.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وزادت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 32 جنيها، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 47 جنيهًا للكيلو، وارتفع الكتكوت الأبيض إلى 7 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 33 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وسجلت الدواجن الساسو 49 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 50 و53 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.