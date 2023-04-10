أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 10- 4 -2023

تراجعت

بنحو جنيهين لتتراوح بين 67 و68 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وانخفضت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو جنيهين لتدور حول 71 و73 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو 3 جنيهات لتسجل 67 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 95 و100 جنيه، وسجلت الدواجن الساسو 90 جنيها للمستهلك.

وبلغت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 83 جنيها للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 49 جنيهًا فى المزرعة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 69 جنيهًا، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وانخفضت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 82 جنيها للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 5 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وهوت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 67 جنيهًا للدواجن البيضاء، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 و9 جنيهات، ودار الكتكوت الساسو حول 7 و8 جنيهات، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 49 جنيهًا.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.