أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 2-4-2023

قفزت

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 70 و71 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وارتفعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 75 و77 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وزادت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو 3 جنيهات لتسجل 71 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وهبطت أسعار الدواجن البلدى إلى 105 و110 جنيهات، كما هبطت الدواجن الساسو إلى 100 جنيه للمستهلك.

وتراجعت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو 7 جنيهات لتسجل 90 جنيها للكيلو، وانخفضت الأمهات البيضاء إلى 55 جنيهًا فى المزرعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وزادت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 70 جنيهًا، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وانخفضت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو 7 جنيهات لتسجل 88 جنيها للكيلو، وهبط الكتكوت الأبيض إلى 11 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وصعدت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 71 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 11 و12 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 8 و9 جنيهات، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 55 جنيهًا.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.