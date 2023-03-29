أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29-3-2023

ارتفعت

وفقدت 4 جنيهات لتتراوح بين 65 و66 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 115 و120 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 110 جنيهات للمستهلك.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وصعدت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 68 و70 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 66 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتراجعت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو 5 جنيهات لتسجل 102 جنيهات للكيلو، وانخفضت الأمهات البيضاء إلى 57 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 66 جنيهًا، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 104 جنيهات للكيلو، وهبط الكتكوت الأبيض إلى 11 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وزادت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 66 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وانخفض الكتكوت الأبيض إلى 11 و12 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 10 و11 جنيها، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 57 جنيهًا.