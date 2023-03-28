أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023

واصلت

وفقد نحو 3 جنيهات لتتراوح بين 61 و63 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراجعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 66 و68 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 63 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 107 جنيهات للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 58 جنيهًا فى المزرعة.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وهبطت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 61 جنيهًا، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 105 جنيهات للكيلو، وارتفع الكتكوت الأبيض إلى 12 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 63 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 115 و120 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 115 جنيهات للمستهلك.

وتراجع الكتكوت الأبيض إلى 12 و13 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 10 و11 جنيها، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 58 جنيهًا.