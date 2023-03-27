أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27-3-2023

هبطت

بنحو جنيهين لتتراوح بين 64 و65 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 115 و120 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 115 جنيهات للمستهلك.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وانخفضت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو 2 جنيه لتتراوح بين 69 و71 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 65 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

كما تراجعت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو 3 جنيهات لتسجل 107 جنيهات للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 60 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيهين لتسجل 64 جنيهًا، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 105 جنيهات للكيلو، وارتفع الكتكوت الأبيض إلى 12 جنيها.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وهوت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 65 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 13 و14 جنيها، وهبط الكتكوت الساسو إلى 10 و11 جنيها، وانخفض كيلو الأمهات البيضاء إلى 60 جنيهًا.