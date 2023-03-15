أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 15-3-2023

شهدت

استقرارا فى السوق المحلية لتتراوح بين 73 و74 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 78 و80 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وهبطت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو جنيه لتسجل 73 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 125 و130 جنيها، وصعدت الدواجن الساسو إلى 125 جنيها للمستهلك.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية عند 110 جنيهات للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 68 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 72 جنيهًا، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وارتفعت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 120 جنيهات للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 20 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 73 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 20 و21 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 15 و16 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 68 جنيهًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.